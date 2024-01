La gogna social sbarca anche a Un posto al sole

Piccole negligenze che si trasformano in una valanga di insulti online. Suona familiare?

La gogna social sbarca anche a Upas. Micaela per vendicarsi di Mariella, la insegue sul posto di lavoro. E casualmente becca la vigilassa mentre litiga con un collega, ignorando un automobilista che aveva bisogno di aiuto. La scena viene ripresa con il cellulare da Micaela, diffusa online e subito diventa virale. Fino ad arrivare sul tavolo di Guido. Che da buon capo mette i due in punizione. E fa una ramanzina anche a sua moglie Mariella. I due vigili hanno davvero sbagliato, anche senza arrecare danno a nessuno, e meritano un rapporto. Ma a livello d’immagine, come possono difendersi dagli insulti che stanno ricevendo via social? Il comandante li conosce, li punisce ma sa della loro buona fede. Come spiegare agli haters che in realtà sono due vigili validi, e che la punizione ricevuta è congrua rispetto alla negligenza commessa? Non hanno la popolarità necessaria per difendersi, e anche il comando municipale viene travolto dalla gogna. Avrebbe dovuto pensarci Micaela, influecer e conduttrice, prima di diffondere il video: con la sua popolarità e la rapidità dei social può rovinare la vita a due professionisti finora sconosciuti.