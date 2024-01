La Rai e il trionfo della fiction

Il tempismo è tutto, il caso fa il resto. Non poteva esserci momento migliore per mandare in tv “La Storia”, intesa come Elsa Morante, serie-evento, fiction di qualità, mini-blockbuster letterario in quattro puntate, progettato da Rai Fiction per celebrare i cinquant’anni del romanzo, ma subito sintonizzatosi sulla lunga onda emozionale di “C’è ancora domani”. Sembrava in effetti di vedere un crossover, un remix, uno spin-off del film rivelazione dell’anno che continua a incassare in sala. Paola Cortellesi in bianco e nero sfuma in Ida Ramundo virata in seppia su Rai Uno, l’eroina-vittima di Elsa Morante che nella fiction ha il volto scavato e la pupilla non si sa perché sempre dilatata e atterrita di Jasmine Trinca. Di nuovo donne forti in un mondo feroce, di nuovo la cronaca che si fa Storia, la gente semplice, la Roma popolare del Dopoguerra, anche gli stessi quartieri, San Lorenzo, Testaccio, Ostiense, di nuovo lo splendore di un neorealismo in green-screen, di nuovo Valerio Mastandrea in canotta e col baffo (volendo c’è anche un po’ di Moravia, con molte scene girate in Ciociaria). E guardando in tv questa Elsa Morante cortellesizzata all’improvviso l’illuminazione: la forza imprevedibile di “C’è ancora domani” sta proprio qui, nella piena sovrapposizione col mondo della fiction Rai.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE