Niente lacrime, il film di Paola Cortellesi lascia solo un gran senso d'impotenza

Ho visto “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con tutto il rispetto che si deve a un fenomeno culturale e anche sociale: il film svetta in classifica con oltre 11 milioni di spettatori, mangiandosi “The Marvels”, “Trolls 3” e “Comandante”. Applausi a fine proiezione, gente che piange e tutto il resto. Diligentemente ero andata a vedermi anche “Barbie”, nonne e nipotine infiocchettate fucsia: eventi come questi meritano considerazione. Perfette le scenografie di Paola Comencini, già ammirata per la sua Magliana anni Settanta in “Romanzo criminale” (serie). Brava Emanuela Fanelli che si avventura fuori dalla sua stralunata comfort zone per scendere sulla dura terra della Roma postbellica. Cortellesi invece, perfettamente professionale, non riesce a liberarsi da una certa insincerità recitativa, sguardo attonito e piega amara delle nasolabiali. Io e la mia amica usciamo dal cinema con le ossa rotte. Non abbiamo pianto, a tratti abbiamo riso, ma neanche la pizza ci solleva dal senso di impotenza.

