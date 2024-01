Il pregiudizio antisraeliano si abbatte sulle serie tv. Netlix e Apple Tv+ le congelano

Cercasi piattaforma senza pregiudizi – diciamo così, ma riscontriamo anche una buona dose di fifoneria, per non parlare del vero motivo: l’antisemitismo che si nasconde negli appelli per i bambini di Gaza, e loro soltanto – che compri e metta in onda, con adeguato lancio pubblicitario, le serie israeliane che tanto successo hanno avuto finora. Per la serietà dei temi, e l’ottima messa in scena. “Fauda”, per esempio – uno degli attori è stato ferito pochi giorni fa, altri avevano davvero fatto parte delle unità speciali. Oppure “Tehran”, serie spionistica con al centro una donna, nata in Iran ma cresciuta in Israele, inviata dal Mossad per manomettere una centrale nucleare (naturalmente le cose si complicano assai). La psico-serie “In Treatment” conta decine di remake: uno anche in Italia, con Sergio Castellitto nella parte dello strizzacervelli. Anche “Homeland” è il remake americano di una serie made in Israel. Poi gli spettatori sono maturati abbastanza per vedere gli originali, come dimostra la popolarità di “Shtisel”: una famiglia ortodossa a Gerusalemme e i suoi problemi di matrimoni combinati – cosa più lontano da noi?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE