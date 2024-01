Lo spot di Giuseppe Tornatore dove il casinò è sostituito dal labirinto-esistenza

L’insegna pubblicitaria di un casinò del 1932 – siamo a poco meno di un secolo fa – contiene più informazioni di un voluminoso trattato di sociologia o di un ponderoso libro di storia. Anzitutto il nome dell’esercizio commerciale: Casa del piacere. È dato per scontato che il piacere è declinato solo al maschile. La donna, pardon la femmina, è solo dispensatrice di piacere maschile. L’idea che possa essere soggetta attiva di proprio piacere non passa nemmeno per l’anticamera del cervello. I dettagli che ne conseguono sono naturalmente tutti centrati sul piacere maschile. Fanno intravedere anche pratiche e abitudini ben codificate.

