La storia di Roberto e Lara di Un posto al sole tiene gli spettatori incollati alla soap

Il ricatto che coinvolge il piccolo Tommy e Marina che vuole liberarsi di questa minaccia. Come finirà questa storia, è la curiosità che preme i fan di Upas in questi giorni. Insieme a quella sulla cosca criminale del quartiere

Lara in galera continua a minacciare Roberto: o mi fai uscire, o rivelerò che il piccolo Tommy non è tuo figlio. Marina dall’altra parte propone di liberarsi di Lara per sempre. Ma Roberto non è più quello di un tempo, preferirebbe cedere al ricatto che vendicarsi. E tra personaggi cosi caratterizzati gli estremi impediscono di vedere la via di mezzo della giustizia. Come finirà questa storia, è la curiosità che preme i fan di Upas in questi giorni. Insieme a quella fuori dal palazzo, sulla cosca criminale del quartiere. L’unica certezza è che se da una parte trionferà il bene, dall’altra ci sarà il male. Perché così funziona il paese reale e Upas, che ne è il suo migliore sceneggiato, non può cedere al finale che tutti vorremmo. Per questo gli spettatori sono incollati alla soap, sopportando anche intermezzi o troppo angoscianti o troppo superficiali. La vita del resto, contiene tutto. Come la terrazza di Palazzo Palladini.