Un posto al Sole ci ricorda perché la politica dovrebbe affrontare il tema delle adozioni

La vicenda di Marina e del suo grande amore Roberto, che vorrebbe riconoscere un bambino non suo ma non può farlo. In Italia non esiste una legge che faccia al caso della coppia

E’ considerata la queen di Un Posto al Sole, Marina Giordano, l’imprenditrice col caschetto scuro, in perenne tira e molla con il grande amore della sua vita: Roberto Ferri, il cattivo del palazzo. Anche lei non è proprio buona, ma un personaggio duro, spigoloso, intelligente e instancabile. Sa rispondere agli attacchi con altrettanta ferocia pur meritandosi l’affetto e il tifo dei fan della soap. Da Roberto però non ha mai avuto un figlio, e ora è con lui vittima di Lara, l’ex che li ricatta. Lara ha comprato un bambino da Ida, una ragazza polacca in difficoltà, fingendo di averlo partorito. Roberto ha scoperto l’inganno grazie a Marina, ma ora vorrebbe ugualmente tenere il bambino a cui nel frattempo si è affezionato. Accogliendo in casa la madre naturale. Ma se dovesse svelare la truffa di Lara, glielo toglierebbero. A meno che ci sia un modo, anche in Italia, per riconoscere, adottare o regolarizzare un bambino che non si è concepito...