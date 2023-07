Osho, la satira di destra: ribelle e futurista

La notizia che Stand By Me sta lavorando a una serie tv sull’impresa di Fiume, che potrebbe andare in onda sulla Rai, ha già fatto scattare gli allarmi democratici. “Ma quale fascismo e fascismo. E’ solo ignoranza. Non si può sovrapporre l’occupazione dannunziana al regime di Mussolini. Fiume è stata una rivolta contro l’ordine costituito. Una baraonda libertaria. Una Woodstock ante litteram, con D’Annunzio al posto di Jimi Hendrix. Il primo Sessantotto della storia”. Vignettista satirico del Tempo, di “Porta a Porta” e Tg1, Federico Palmaroli – in arte “Osho” – sta lavorando agli otto episodi che racconteranno il tentativo di annettere Fiume al Regno d’Italia. Sedici mesi tra il 1919 e il 1920. Quando il nostro paese, pur vincitore della Prima guerra mondiale, mostrava tutti i sintomi di una nazione che l’aveva persa, fino al punto di deformare la vittoria, nella febbre del rancore, in una “vittoria mutilata”, da vendicare. “Vorrei che si conoscesse quello che è accaduto, ormai più di cento anni fa, al di là dei pregiudizi e delle ideologie che hanno filtrato gli eventi in tutti questi anni”. L’idea di raccontare in tv questa storia è di “Osho”, cinquantenne, diventato celebre con le vignette in cui i protagonisti sono spesso politici che parlano come persone della strada, in romanesco, nella felice arte dell’incongruenza. Otto puntate sul modello di Heimat, del regista tedesco Edgar Reitz. “Dopo la fine dell’esperienza di Fiume”, racconta Palmaroli, “molti ragazzi andarono a finire nel regime fascista, ma molti altri si schierarono contro. Perciò è sbagliato ridurre tutto alle categorie di destra e sinistra, perché le categorie lì saltarono del tutto”.

