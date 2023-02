Scontro di civiltà a Sanremo tra oscillanti e urlatori. Due passi all'Ariston

Sanremo, dal nostro inviato. Dopo un po’ si capisce che a Sanremo esistono soltanto tre tipi di persone: quelli che sostano davanti al teatro Ariston, quelli che sostano dietro al teatro Ariston, e quelli che entrano al teatro Ariston. Questi ultimi, talvolta, sono pure famosi. O almeno lo credono loro. C’è la signora in ghingheri che viene da Larderello, provincia di Pisa, e ha pagato mille euro per sedersi in galleria e vedere Mattarella seduto in platea (o meglio, ha pagato mille euro per non vedere proprio nulla: dalla galleria infatti non si vede un tubo). C’è poi quella che fra dita e seni avrà un milione di gingilli addosso, e infatti sembra una cassetta di sicurezza ambulante. La loro irritazione comincia subito già all’ingresso. Poiché c’è molta gente (ed è ovvio che la coda non usa) è tutto un disordinato ondeggiare e tumultuare, con scambi di cortesie come “e dica alla sua signora di tenere le mani a casa” (l’incriminata nuotava a rana per arrivare prima). Ma questo è dentro.

