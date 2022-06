Le migliori serie tv di luglio 2022

Racconti vari, senza grandi slanci, per questo luglio seriale. I prodotti più attesi si vedranno in autunno, per ora qualche nuova narrazione di genere e un paio di “drammoni”.

The terminal list

Amazon Prime Video, 1 luglio

Adattamento dell’omonimo romanzo di Jack Carr, questa serie action segue le vicende del capitano James Reece (Chris Pratt), membro dei Navy Seals e vera e propria leggenda per le imprese compiute in Afghanistan. Reece riceve una soffiata a proposito del possibile nascondiglio di un terrorista in Siria: guida con decisione il suo plotone ma l’operazione si rivela essere un’imboscata e la stragrande maggioranza dei suoi uomini viene uccisa. Tornato in patria però, James ha ricordi molto confusi dell’operazione, che divergono da quelli dei suoi superiori. Tanto basta per generare in lui purissimo desiderio di rivalsa che lo porterà a perseguire con spietata precisione la sua personale vendetta.

Signora Volpe

Sky Investigation, 1 luglio

È ambientata quasi interamente tra Umbria e Lazio questa serie british – genere detective drama – con protagonista Sylvia Fox, ex spia dell’MI6 che si reca in Italia per il matrimonio della nipote. Quando però lo sposo scompare, Sylvia non resiste al richiamo del crimine e si implica in diversi casi che trasformano il suo periodo di ferie in un movimentato susseguirsi di indagini e investigazioni sul campo. La serie, interpretata da Emilia Fox, pur appartenendo al genere crime mantiene comunque un tono abbastanza leggero e non troppo cupo. Un racconto, per il momento abbastanza compatto e con pochi episodi, che ha la possibilità di essere esteso e replicato su più stagioni.

Nurses

Sky Serie, 4 luglio

In quota medical drama, arriva questa serie che segue le vicende di cinque neo-infermieri dell’ospedale St Mary di Toronto. I ragazzi dovranno affrontare sfide diverse, fare i conti con il proprio temperamento e i diversi desideri ed aspettative, sopportare le tensioni di un lavoro difficile in cui la collaborazione è vitale per portarsi a casa la giornata. Un racconto corale - dramma ospedaliero per eccellenza - che mette insieme situazioni ad alto tasso drammatico con momenti di pathos ed emotività.

Black bird

Apple tv +, 8 luglio

Thriller psicologico in sei episodi ispirato a fatti reali che racconta la storia di Jimmy Keene (Taron Egerton), spacciatore condannato a dieci anni a cui viene proposto di ottenere la libertà condizionale in cambio di un favore alla polizia: dovrà accettare di essere rinchiuso in un carcere di massima sicurezza e di fare amicizia con il sospettato serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser) per ottenere la confessione su dove l’uomo abbia seppellito i corpi di diverse ragazze uccise. La serie si basa sul libro “In with the davil: a fallen hero, a serial killer and a dangerous bargain for redampion” di James Keene e Hillel Levin. Un thriller ricco di suspence e ben confezionato, come da sempre Apple ci ha abituato.

The girl from Plainville

Starzplay, 10 luglio

Serie drammatica ispirata ad una vicenda reale che racconta del suicidio di Conrad Roy, ragazzino diciassettenne che nel 2014 si è tolto la vita in una piccola cittadina del Massachussets, e di come di questo suicidio sia in parte responsabile la sua amica Michelle Carter (la ragazza di Plainville che dà il titolo alla serie). La detective che indaga capisce che, con i messaggi e i comportamenti che Michelle (interpretata da Elle Fanning) ha assunto nei confronti di Conrad, potrebbe averlo indotto a quel gesto estremo. Un dramma dai toni molto scuri che tratta di una vicenda dura ed estrema e che, ad una rapida occhiata, pare non avere così tanto materiale narrativo da sostenere un formato di otto episodi.

Santa Evita

Disney +, 26 luglio

Serie tv argentina che segue la vicenda personale di Evita Peron e in particolare la storia legata alle sue spoglie, imbalsamate, che furono nascoste per oltre sedici anni dopo il colpo di stato avvenuto nel 1955 che rovesciò l’allora presidente Juan Domingo Peron. Prima della morte del marito, Evita era diventata una donna molto influente nel suo Paese, un vero simbolo contro il regime, e la vicenda legata alla mancata sepoltura del suo cadavere ha ossessionato la scena politica argentina per parecchi decenni.

In nome del cielo

Disney+, 27 luglio

Salt Lake Valley, Utah. Nel 1984 vengono uccise Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e la sua bambina di quindici mesi. Sul caso indaga il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) che scopre le inquietanti connessioni tra l’omicidio delle due vittime e i dettami più rigidi della religione mormone. Jeb sarà portato a mettere in discussione le sue personali certezze e la sua appartenenza ad un credo che manifesta molte ombre ed ambiguità. La serie prodotta da FX per Hulu, si presenta come un racconto ben orchestrato e con differenti livelli di lettura. È, anche in questo caso, l’adattamento di un libro omonimo scritto da Jon Krakauer e pubblicato in Italia da Mondadori.

Uncoupled

Netflix, 29 luglio

Nuova commedia di Neil Patrick Harris in cui l’attore interpreta Michael, lasciato dal marito dopo diciassette anni di matrimonio. L’uomo si ritrova quindi a New York da ultraquarantenne e gay-single e deve tentare di raccapezzarsi, tornare sul mercato e…sopravvivere. Un racconto di evasione, tutto affidato alla (si spera) brillantezza della scrittura. Una serie disimpegnata e leggera, in cui pare (almeno) garantita l’ottima cornice urbana e l’interior design di qualità.