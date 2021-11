Bestiario italiano. Repertorio fantastico delle cronache allucinate viste e vissute

La situazione è in effetti quella di un teatrino con tanti personaggi che si muovono in un paese allo sbando, senza più alcuna morale”, dice Aldo Grasso parlando di questo suo ultimo libro, “Padiglione Italia”, appena uscito per Solferino. Una corposa raccolta dei frammenti domenicali scritti per il Corriere. “Una ricapitolazione allucinatoria di questi nostri anni”, come la definisce lui stesso. Non un saggio di costume, un trattato antropologico, un affresco. Neanche un famigerato “spaccato della società contemporanea”, come usa dire in questi casi. Casomai un “bestiario fantastico”, come recita il sottotitolo. Al modo dei grandi inventari medievali. Lì dove ci si imbatteva in descrizioni di animali veri o immaginari, comuni o esotici, mescolando folclore popolare e temibili riferimenti biblici per estrarre insegnamenti di natura morale, così nella cronaca italiana l’allucinazione e la realtà ormai si confondono, cambiano di posto, sconfinano una dentro l’altra. “A rileggerle impaginate così”, dice Grasso, “queste rubriche sono diventate un’altra cosa, mi sembrano scritte da un’altra persona”. Un détournement che restituisce anche al lettore. Davvero c’eravamo anche noi quando è successo tutto questo? Ci eravamo dimenticati di Barbara Lezzi che propone di convertire l’Ilva in un allevamento di cozze pelose, di Imposimato e De Magistris che aizzano il movimento “free-vax”, prequel dei “no-vax”, di Matteo Salvini che lancia pacchi di Kinder Ferrero in piazza incitando alla “disobbedienza civile”, o di Giorgia Meloni che recita il monologo di Daenerys Targatyen, la regina dei draghi di “Game of Thrones”. Il “fantastico”, l’improbabile, a volte l’impossibile, sono ormai cronaca quotidiana. Solo ripescandoli nella memoria, solo mettendoli tutti insieme, sembrano dirci qualcosa. “Quello che mi stupisce”, dice Grasso, “non è tanto che qualcuno abbia fatto o detto qualcosa di assurdo, ma che sia stato possibile farlo o dirlo come se fosse normale”.

