Come scongelare la tv

La Rai ha un vertice nuovo di zecca, Mediaset si sta liberando della morsa di Vivendi e Fininvest è ormai sopra il 50 per cento, i due grandi broadcaster italiani sono pronti per una ripartenza, dopo la fase più drammatica della pandemia? Aldo Grasso con il quale vogliamo ragionare sul futuro della televisione è sorpreso dalla domanda. Non perché non apprezzi le nomine Rai, al contrario: “Ora ci sono due persone competenti e di grande serietà non legate a partiti politici, come Carlo Fuortes (amministratore delegato) e Marinella Soldi (presidente) che porta non solo la sua esperienza, ma anche un approccio anglosassone. E’ senza dubbio la novità più grande. Rimette al centro le competenze che si sono smarrite negli anni; un problema cruciale anche nella Tv commerciale. Per la Rai si tratta davvero dell’ultima chance, possiamo dire infatti che è in gioco la sua stessa sopravvivenza”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE