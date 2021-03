"Due mesi per preparare la prima puntata di Sanremo, due ore per la seconda", dice Fiorello

"Alla fine ci siamo divertiti. Noi abbiamo saputo dopo com'è andata, perché lì la percezione non c'è. Abbiamo dovuto chiederlo, come voi", ha detto Fiorello, prima della conferenza stampa, il giorno dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2021. "Se ancora sto qui, stasera non faremo niente, perché sapete come funziona il Festival di Sanremo? Hai due mesi per preparare la prima puntata e due ore per preparare la seconda. Ed è difficile", ha sottolineato il mattatore della kermesse canora.