Amori, dolori e rancori: come la tv apre il cuore di tutti noi

Siamo qui a festeggiare insieme i due avvenimenti che hanno segnato maggiormente la contemporaneità italiana, i cinquant’anni del referendum sul divorzio e i quaranta della nascita della tv commerciale. Più che mezzo secolo di divorzio, infatti, l’antropologia sentimentale degli italiani l’hanno plasmata decenni di Canale 5 e di “Uomini e donne”. Dopo la sbornia di factual, reality, talent, il catalogo dei sentimenti televisivi è ancora quello: amori, lacrime, rancori, pentimenti, vendette, ricongiungimenti, matrimoni, figli, tradimenti spalmati su tutto l’arco del palinsesto. Ma rispetto ai ruggenti anni Novanta la concorrenza è spietata. Ci sono i social. Ci sono le serie tv che diventano eventi pop. C’è il peso sempre più invadente del “contenuto” e delle battaglie della società civile, e la tv del dolore oggi si fa anche su Instagram, in una disperata rincorsa all’intimità, alla lacrima vera, alla confessione pubblica, alla “messa a nudo di sé”, che fa un po’ rimpiangere i pomeriggi feriali di Alda D’Eusanio.



MM: Da un po’ di tempo poi va molto la coppia, i congiunti: la Venier col marito collegato da casa; Costanzo insieme alla De Filippi, che raccontano di sé. A gonfie vele anche l’amore filiale con tutte le sue complessità: si piange anche molto tra mamma e figlia, come Maria Teresa Ruta al “Grande Fratello”. Ritorsioni, accuse, perdoni. Lacrime comunque sempre in quantità.



AM: E’ chiaro, il gioco delle coppie conviene. Nel suo nuovo programma domenicale, Myrta Merlino si lancia in un’intervista improbabile al fidanzato, Marco Tardelli. Un micidiale “Carramba” home-made messo su per portare via due o tre spettatori a “Domenica In”. L’intervista al marito, al fidanzato, alla moglie è l’equivalente televisivo della recensione libresca tra amici, ma forse un po’ peggio. “Siamo molto imbarazzati tutti e due”, diceva Merlino (e te credo), “è stato veramente complicato decidere questa cosa per noi perché Marco è molto riservato, molto timido, fa davvero fatica a parlare dei suoi sentimenti”. Di conseguenza, e come se il discorso filasse, va a parlarne in televisione.



MM: Una televisione da camera, molto à la Cairo, al risparmio, con Tardelli che viene gratis e fa due ospiti: fidanzato e testimone oculare di Maradona.



AM: Una televisione fatta con amore.



MM: E chissà se Merlino ci sarebbe andata, a Catanzaro, col suo ex marito, il commissario a tutto Domenico Arcuri. Anche ritrovarsi a Catanzaro oggi è un po’ “Carramba”.



AM: “Catanzaro: che sorpresa!”, un nuovo format per mettere alla prova la tenuta delle coppie.



MM: Anche meglio di “Temptation Island”.



AM: “Carramba” ha dato in effetti un contributo specifico e peculiare alla scrittura dei sentimenti televisivi, degli amori filiali, delle lacrime torrenziali in cui sguazziamo ancora oggi. “Carramba” era “un traffico sudamericano di emigrati” (copyright Aldo Grasso) che ora non passerebbe le indignazioni dei social (perché parla solo ora? Chi gli ha pagato l’aereo? Dovrebbero occuparsi degli insegnanti deportati al Nord e strappati alle loro famiglie). E’ stato qualcosa di più di una semplice trasmissione. La Carrà era “la sacerdotessa di una nuova fede, la missionaria di una religione morbida, sentimentale, confortevole” (sempre Grasso). Da lì in poi prende vita una nuova “sentimental tv”, si apre una corposa ridefinizione dell’emozione televisiva, rilanciata poi da reality e talent, una tv sempre più “emotional” e sempre meno scritta.

