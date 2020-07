Chi sale e chi scende. Promossi e bocciati. Conferme e new entry. In Rai quando ci sono da fare i nuovi palinsesti sembra di stare al mercato. “Venghino, siori, venghino…”. Perché poi è anche dai palinsesti che si capisce dove tira il vento della politica. E allora s’intuisce quali sono i conduttori in auge e quelli finiti in ombra, quelli in ascesa e in disgrazia, a seconda delle loro aree politiche di riferimento. Così magari capita che chi l’anno prima...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.