Fabrizio Corona può salvare il Grande Fratello vip?

Martina Hamdy è il simbolo di quest’edizione del GFVip: c’è ma non si vede. E non è l’unica, ci sono anche altre comparse di cui ora non spreco dati per googlarne i nomi. Il meccanismo della nomination per com’è pensato rema contro il pubblico e contro gli autori. Le persone che hanno carattere finiscono al televoto: ma come si fa a dover scegliere tra Eleonora Giorgi e Enrico Silvestrin? Il pubblico a casa complica le cose e vota sempre il più antipatico che, tu guarda, serve a creare quelle dinamiche di gruppo che chiede lo spettatore. Nei reality è il contrario che in politica: il pubblico premia chi è educato e gentile e butta fuori i rissosi. Il risultato? Piante grasse nei reality e giullari in parlamento.

Entra il meme Malgioglio con una scritta invisibile: gli autori sono disperati. “Sono molto felice, voglio smuovere questi ragazzi”, dice senza troppa convinzione. E gli autori fanno dire al pupazzo gay tutto quello che avrebbero dovuto dire settimane fa ai concorrenti: siete mosci. Non ha funzionato il puntare tutto su una love story forzata tra Francesco Monte e Giulia Salemi. (Siamo a un passo dal far cadere profilattici dal soffitto per implorarli di consumare). Ieri hanno fatto entrare la madre di Salemi a parlare con Monte, in veste di futura suocera, ma anche di madre che protegge la figlia (il filmato sembrava uscito da “Amore Criminale”, col fidanzato che ti fa piangere di continuo e non è l’uomo giusto per te). Giulia ha fatto notare che era un filo imbarazzante essere trattata come una dodicenne, Ilary le ha risposto “benvenuta al grande fratello vip, stiamo giocando”, nel tono in cui una commessa ti dice “non abbiamo la 44”. Malgioglio prima di andarsene ha dato dei manichini a Elia e Stefano, ha detto a Cattaneo che non deve imitarlo, a Benedetta Mazza che con quel nome lui sarebbe già a Hollywood. Il tentativo era far perdere il controllo ai concorrenti. Non ha funzionato.

Lo sbrocco, cercato, voluto, amplificato, è stato quello tra nobildonne: Contessa de Blanck, che sembrava si fosse appena alzata dal divano, e Marchesa D’Aragona. La prima accusa la seconda d’essersi comprata il titolo tirando in ballo Marina Ripa di Meana, che anche da morta rende più di altri concorrenti. Accuse respinte con forza dalla Marchesa che ha iniziato a dire “Ma non ti senti grottesca? Sei goffa e non ti ama nessuno. Sembri un clown”, e rivolta a Ilary e Alfonso dice “Credete possa essere producente”?, infastidita dal modo in cui si tratta una vecchia questione che la riguarda, e conclude scacciando la Contessa dicendo “Procedete anche verso questa poveraccia per vie legali” (alludendo ai famigliari o al vento). La plastica brucia ma nessuno la spegne: è colpa dell’Auditel. Il che ci ricorda una cosa: come si fa a rimproverare a Barbara D’Urso di fare un Grande Fratello trash se poi, una volta in difficoltà, cerchi disperatamente di imitare lo stile?

Ma lo sbrocco più autentico e fuori dai copioni è quello che non c’è ancora stato. Inutile innescare liti fasulle, meglio puntare tutto su quella vera tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Mentre Signorini anticipava un’intervista con Corona sulla relazione con Silvia Provvedi, Ilary lo ha interrotto dicendo: “Alfonso, sinceramente le interviste, lettere e tweet di Corona lasciano il tempo che trovano, visto che cambia idea ogni 20 giorni, quindi può venire di persona, per me argomento chiuso, andiamo avanti”. Signorini promuoveva il suo giornale, Blasi il suo programma. Mai richiesta disperata d’aiuto fu più chiara: Corona, vieni ad alzarci lo share.

Non dimentichiamoci i nominati di questa settimana: la Marchesa, Lory Del Santo, Eleonora Giorgi e Elia. A riprova che questo Grande Fratello lo vincerà Martina Hamdy. E ci toccherà accorgerci di lei.