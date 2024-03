Lo strano assunto per cui i trogloditi dovrebbero farsi educare da Alexa

E così oggi, in occasione dell’8 marzo, Alexa risponderà agli utenti sciorinando i dati ActionAid sulla violenza contro le donne. Non a tutti gli utenti, tuttavia, ma solo a quelli che si rivolgeranno all’assistente vocale di Amazon insultandola o proponendole incongrui atti sessuali (“Alexa, vai a f…”). Di straordinario in questa notizia non c’è solo la ormai comprovata presenza di utenti, mai usciti dalla seconda media, che dicono le parolacce all’intelligenza artificiale per vedere l’effetto che fa, fino ad arrivare al sublime paradosso di chi chiede ad Alexa di parlare per il solo piacere di imporle di star zitta e imbarcarsi in un interminabile mansplaining. C’è soprattutto l’ideologia sottesa, che – di là dal nobile intento – ci fornisce un primo assaggio di come sarà la vita con sempre più intelligenza artificiale.



