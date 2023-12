Ha mostrato il futuro e ci ha costretto a essere ottimisti. ChatGPT è la nostra persona dell'anno

Da anni, ciascuno di noi ha un rapporto personale e involontario con l’intelligenza artificiale. Il chatbot ha mostrato al mondo cosa vuol dire costruire il proprio futuro e ha costretto ciascuno di noi a riflettere su cosa significhi trasformare una minaccia potenziale in un’opportunità per il futuro

Ha cambiato la nostra idea del futuro e insieme a ciò ha cambiato tutto il resto. Ha cambiato il futuro della medicina. Ha cambiato il futuro degli avvocati. Ha cambiato il futuro degli studenti. Ha cambiato il futuro dei registi. Ha cambiato il futuro degli sceneggiatori. Ha cambiato il futuro dei creativi. Ha cambiato il futuro degli scienziati. Ha cambiato il futuro dei giornali. Ha cambiato il nostro rapporto con un’espressione che fino a un anno fa consideravamo astratta e che invece ora non lo è più: l’intelligenza artificiale. Da anni, ciascuno di noi ha un rapporto personale e involontario con l’intelligenza artificiale in ogni momento della giornata. Quando si invia un messaggio e ci si ritrova la parola che si vuole scrivere suggerita dal nostro telefono. Quando si cerca la propria macchina parcheggiata e Google Maps ci ricorda dove l’abbiamo messa. Quando Facebook individua il nome della persona che stiamo taggando senza che tu glielo abbia ancora detto. Quando LinkedIn utilizza il nostro comportamento sui social per suggerire un’opportunità di lavoro. Quando Amazon suggerisce un acquisto sulla base di ciò che abbiamo già acquistato. Quando Siri risponde a una nostra improbabile domanda. Quando Alexa risponde a una nostra complicata richiesta. Quando Uber prevede i prezzi delle corse sulla base di un algoritmo che suggerisce a Uber quanto tu solitamente sei disposto a pagare per una corsa. La nostra persona dell’anno è ChatGPT, il chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI e specializzato nella conversazione con un utente umano, perché ChatGPT ha aperto l’intelligenza artificiale alle masse, l’ha messa a disposizione di tutti, ha mostrato al mondo cosa vuol dire costruire il proprio futuro e ha costretto ciascuno di noi a riflettere schumpeterianamente parlando su cosa significhi trasformare una minaccia potenziale in un’opportunità per il futuro.