Padre Benanti prende il posto di Amato alla guida della commissione sull'IA

Dopo le dimissioni dell'ex presidente della Consulta in polemica con le dichiarazioni di Meloni, c'è l'annuncio della nuova nomina: sarà padre Paolo Benanti a presiedere il comitato ad hoc sugli algoritmi

"Padre Paolo Benanti è il nuovo presidente della commissione Ai per l'informazione", ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alberto Barachini. "In questi mesi di lavoro – si legge – ho potuto conoscere la sua competenza e il suo equilibrio. Per questo sono onorato che abbia accettato l'incarico", ha aggiunto Barachini. Benanti prenderà il posto di Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, che in un colloquio al Corriere della sera ha ufficializzato le sue dimissioni dalla presidenza del comitato incaricato di valutare l'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'editoria. "Lascio la Commissione algoritmi", ha dichiarato Amato, spiegando: "È una commissione della presidenza del Consiglio, e visto che la mia nomina non risulta essere un’iniziativa della presidente del Consiglio lascio senz'altro l’incarico".

Il successore di Amato, padre Benanti, professore della Pontificia Università Gregoriana e unico italiano membro del Comitato sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite, era intervenuto durante la quinta edizione della Festa dell'Innovazione, il festival organizzato dal Foglio con Generali presso la casa di The Human Safety Net in Piazza San Marco a Venezia. Qui il suo intervento.

