La corsa dell'America per stare al passo con l'Asia sui semiconduttori

Cosa hanno in comune l’intelligenza artificiale, le auto elettriche e quelle con guida autonoma, l’energia rinnovabile, le biotecnologie, l’industria spaziale e quella della difesa? Due cose. La prima è che sono tutti ambiti tecnologici a cui è affidato il futuro dell’umanità. La seconda è che non si può fare niente, in nessuno di questi settori, senza partire dai mattoncini di base che mandano avanti tutto: i microchip. E nel mondo dei semiconduttori è in corso una nuova rivoluzione i cui esiti sono legati non solo alla ricerca e all’innovazione, ma anche alla geopolitica, al mercato del lavoro e in ultima analisi anche alle prossime elezioni per la Casa Bianca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE