L'economia dell'IA trascina la Lombardia. Il caso Technoprobe

L’economia lombarda rallenta e la parola recessione inizia a farsi strada. Guido Guidesi, assessore alle Attività produttive della Regione lo dice chiaro: “La situazione economica lombarda è in fase di rallentamento, come avevamo previsto. È importante però che la Commissione europea ci metta a disposizione un fondo di garanzia per l’accessibilità al credito, come era stato fatto durante la pandemia” per gli investimenti. Bankitalia conferma: il Prodotto interno lordo della Lombardia è stimato in crescita dell’1,3 per cento nei primi sei mesi del 2023, con un forte rallentamento rispetto al 2022 (+3,1 per cento nello stesso periodo). Ma tra le imprese lombarde c’è chi ha saputo reggere l’urto grazie a ricerca e innovazione. È’ il caso di Technoprobe, azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, nata nel 1996, che ha conquistato negli anni scorsi – grazie alla tecnologia, alla vocazione alla ricerca e ai suoi 2.700 lavoratori qualificati – un posto di tutto rispetto a livello planetario, con quattro strutture in Lombardia (Cernusco, Agrate, Osnago, Vimercate), un design center in Sicilia, a Catania, fabbriche in Europa (Francia, Germania), Asia (Corea del Sud, Cina, Giappone, Filippine, Singapore e due sedi a Taiwan) e Stati Uniti (due sedi in California).

