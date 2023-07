La X di Musk è inquietante, ma l'uccellino blu non se la passava bene

Da icona a incognita. Ma l’equazione sul futuro di Twitter, con il cambio di logo della piattaforma social che ha seguito la fusione per incorporazione dell’azienda in “X Corp” già avvenuta nei mesi scorsi, non è poi così impossibile da risolvere. Per provare a interpretare l’ennesima mossa di Musk, peraltro ampiamente annunciata, possono essere utili tre chiavi di lettura: economica, tecnologica e socio-politica. In termini economici, Twitter non poteva continuare come oggi, in quanto risultava non profittevole, nemmeno dopo la brutale cura dimagrante sui costi imposta dalla nuova gestione. Il crollo dei ricavi pubblicitari nei primi mesi del 2023, stimato in oltre il 50 per cento – dopo che il 2022 si era chiuso con la riduzione dell’11 per cento del fatturato rispetto all’anno precedente – ha azzoppato i conti dell’azienda, già appesantita dagli interessi passivi per l’enorme debito contratto per l’acquisizione.

