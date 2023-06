Le esplorazioni sottomarine? Una storia di prove ed esperimenti

“Quella del mondo sottomarino è ancora una forma di esplorazione pura”, così la definisce Pietro Spirito, giornalista scrittore e autore per Laterza di Storie sotto il mare. Il libro è uscito da qualche giorno e non può che colpire la coincidenza con la tragedia del sottomarino Titan di queste ore. Spirito ripercorre le vicende di avventurieri, inventori, palombari, militari e spie che hanno portato avanti la storia delle esplorazioni subacquee. “Per esplorazione pura intendo l’avventurarsi in luoghi dove nessun essere umano ha ancora mai messo piede. Se vale per le profondità degli oceani, non vale per il resto del pianeta. Andare sull’Everest ad esempio è ormai una forma di turismo. Estremo, ma pur sempre turismo”. E però sono turisti anche i passeggeri del Titan. “Non c’è dubbio, ma l’immersione subacquea conserva ancora, per lo stato delle tecnologie attuali, una dimensione inesplorata che rende impossibile l’eliminazione di ogni rischio”.

