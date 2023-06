L'innovazione non è neutrale perché incorpora il potere. Le “non verità” russe

Qual è il rapporto tra innovazione tecnologica e regime politico o, per essere più precisi: l’innovazione tecnologica collegata alla rivoluzione della comunicazione offre nuovi strumenti di resistenza rispetto al potere, oppure lo rende più oppressivo? Nel provare a rispondere a un simile quesito la memoria non può non andare indietro all’esordio delle primavere arabe del 2011, soprattutto alle rivoluzioni tunisina ed egiziana. Ricordiamo tutti molto bene la “sbornia” che assalì tanti osservatori, fiduciosi che la rete consentisse inedite forme di “rivoluzioni senza leader”, anzi dalla leadership diffusa e mutevole, e quindi molto più difficili da reprimere. Abbiamo visto tutti come sono finite: con sostanziali controrivoluzioni (come in Egitto) o per lo meno con reazioni “termidoriane” (come in Tunisia), magari dopo un transito attraverso fasi di dirottamento degli originari movimenti e moventi rivoluzionari da parte di soggetti politici più tradizionali e tradizionalmente organizzati (i Fratelli musulmani). Sono state sequenze di eventi che ci hanno ricordato come, di fronte a una rivolta e persino a una rivoluzione che assuma inedite caratteristiche organizzative e operative, ai detentori del potere rimane sempre l’opzione di inasprire la repressione, di esercitare una violenza più brutale e indiscriminata, “primitiva” persino, come abbiamo tragicamente imparato in Siria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE