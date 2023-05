Niente panico sull'Ia. Non è una killing innovation ma una driving innovation

Le notizie sulla morte del lavoro per mano dell’intelligenza artificiale sono quanto meno esagerate. Già dieci anni fa l’università di Oxford aveva stimato che l’introduzione massiccia dell’automazione avrebbe spazzato via il 47 per cento dei posti di lavoro americani. Non è successo, al contrario il tasso di disoccupazione che allora negli Stati Uniti era all’8 per cento, si è dimezzato. Come prova contraria possiamo prendere l’Europa dove il progresso tecnologico è più lento e la disoccupazione più elevata. Vabbè, ma l’la presenta il volto truce di una “innovazione assassina”, perché porta “la mente estesa” a un vero e proprio rovesciamento. Non lo dicono solo gli sceneggiatori di Hollywood, ma anche i cervelloni che hanno contribuito a far nascere il nuovo mostro, come Geoffrey Hinton il quale ha lasciato Google lanciando un grido d’allarme. La “mente estesa” è un concetto sviluppato nel 1998 da due pensatori americani, Andy Clark e David Chalmers, in sostanza il pensiero non si chiude nell’io, ma si protrae all’esterno: gli strumenti usati per agire sono la sua proiezione più evidente. ma con l’intelligenza artificiale l’oggetto si sostituisce al soggetto come mai accaduto prima. Per usare una metafora terra terra, vuol dire darsi martellate in testa. Sarà davvero così? In un ampio articolo l’Economist mette in dubbio il potenziale negativo dell’IA e invita a guardarci attorno senza paraocchi.

