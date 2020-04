Dati, sanità e Silicon Valley. Le decisioni che il governo deve prendere su Immuni

Milano. Mentre il dibattito su Immuni, la app scelta dal governo per rintracciare i contagiati da coronavirus, si avvitava in questi giorni attorno a ipotesi e dichiarazioni implausibili – per esempio la possibilità infelice che chi non avesse scaricato la app avrebbe subìto restrizioni di movimento: avanzata senza fondamento, molto discussa e poi smentita – non si è parlato abbastanza di alcune decisioni strategiche che il governo deve prendere per consentire al progetto di andare avanti. Alcune di queste questioni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.