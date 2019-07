La minaccia della monnezza spaziale

“Dal 4 ottobre del 1957 al 17 luglio del 2019 l’uomo ha scaricato in orbita una intera Torre Eiffel”. Si parla tanto dell’immondizia spaziale, ma proprio in occasione delle celebrazioni dei cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna un censimento preciso di quello che rappresenta ci arriva dal Cnr. “Le 7300 tonnellate di detriti spaziali oggi esistenti equivalgono appunto al peso della Torre Eiffel, e a meno di metà delle 15.000 tonnellate della Torre di Pisa” ci spiega appunto Luciano Anselmo: un ricercatore dell’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Informazione che al tema nel 1999 aveva dedicato un libro. Ma vent’anni dopo ha aggiornato i dati in occasione di un incontro per il XVI workshop annuale della rivista di geopolitica e economia internazionale Il Nodo di Gordio, e di cui per gentile concessione al Foglio utilizziamo le relative slide.