L'impatto tra l'auto di Uber e un pedone a Tempa

Il buio, i fari che inquadrano un pedone e le ruote di una bicicletta, il panico del guidatore. Un attimo dopo, l'impatto. la polizia ha reso pubblico il filmato dell'incidente stradale che ha visto una vettura di Uber a guida autonoma investire e uccidere una ciclista a Tempe, in Arizona. Nel filmato, che dura circa cinque secondi, si vede il guidatore di riserva sufficientemente rilassato e fiducioso. E lo resta anche appena prima dell'impatto, quando sembra guardare dentro l'auto e non la strada attraversata dalla ciclista, inquadrata dalla luce dei fari del veicolo.

Nei giorni scorsi la polizia aveva scagionato il veicolo, affermando che anche un guidatore umano non avrebbe potuto evitare l'impatto. A bordo c'era il guidatore chiamato a supervisionare l'esperimento e a prendere il controllo in caso di emergenza. L'uomo, interrogato dalla polizia, ha detto che la donna si è presentata davanti all'auto "come un flash". La polizia ha spiegato che la vittima avrebbe attraversato la strada in un punto rischioso e poco illuminato, a un centinaio di metri dall'attraversamento pedonale più vicino.