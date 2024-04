Giocare a volley con il chador. Parla la coach Alessandra Campedelli

Non prova vergogna Rabia a raccontarti la sua vita. Pipistrelli umiliati. Le aveva definite così le donne con il chador Oriana Fallaci. Lei però è un pipistrello che prova a volare giocando a pallavolo: nazionale femminile pakistana. Da pochi giorni la squadra ha un’opportunità in più: è arrivata ad allenarle una super coach, direttamente dall’Italia. Alessandra Campedelli, che piazza a ogni sfida l’asticella un po’ più in alto; nel suo curriculum ha la nazionale di pallavolo iraniana e ancora prima la Nazionale italiana sorde con cui ha ottenuto risultati importanti: un argento alle Deaflympics nel 2017, un oro agli Europei 2019 e un argento ai Mondiali 2021.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE