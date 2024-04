Una quindicina di ciclisti è caduta in una curva affrontata ad alta velocità. La situazione più preoccupante è quella del danese vincitore del Tour de France ma il suo team ha fatto sapere che è arrivato in ospedale ed è cosciente. Evenepoel e Roglic si sono rialzati

C'è stato un grave incidente al Giro dei Paesi Baschi. Vingegaard portato via in ambulanza

Nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, a circa 35 chilometri dall'arrivo, una quindicina di ciclisti è caduta in una curva affrontata dal gruppo ad alta velocità. Il ciclista 27enne danese Jonas Vingegaard, vincitore del Tour de France, nell'incidente ha sbattuto contro un masso presente a bordo strada. Rimasto a lungo a terra immobile, Vingegaard è stato portato via in ambulanza con l’ossigeno, dopo essere stato immobilizzato sulla barella.

#Itzulia2024



Update: Jonas is conscious and will be examined in the hospital now. Thank you for your messages. More updates later. — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 4, 2024

Vingegaard è il più grave dei tre grandi finiti in terra, ma il suo team ha fatto sapere che è arrivato in ospedale ed è cosciente. Con lui sono caduti anche il belga Remco Evenepoel e Primoz Roglic, lo sloveno che ha vinto il Giro d’Italia 2023. Evenepoel si è rialzato toccandosi una spalla. Roglic, salito sull’ammiraglia, ha fatto segno che è tutto ok. I due ora sono in ospedale per accertamenti.

La tappa è stata neutralizzata, cioè fermata al momento dell’incidente (per la classifica generale saranno calcolati i distacchi che c’erano in quel momento). Ai sei ciclisti che erano in fuga e che quindi non sono rimasti coinvolti nell'incidente, la direzione di gara ha detto invece di continuare a gareggiare per la vittoria di tappa.