L'Israel - Premier Tech è da inizio anno che ha tolto "Israel" lontano dalle corse

Non solo alla Volta a Catalunya la squadra israeliana non espone "Israel" su ammiraglie e bus. Il pericolo di gesti violenti che fa dimenticare che niente come la bicicletta è un messaggio di pace

Non è da ieri, dalla prima tappa della Volta a Catalunya 2024, che la squadra ciclistica della Israel - Premier Tech ha tolto la scritta Israel da maglie e felpe del personale e da ammiraglie e bus che accompagnano i corridori, come riferito dal sito spagnolo sport.es. È da inizio stagione che va così.

Come si può vedere qui, era il 10 febbraio:

? "I was a man on a mission today!"



Marco Frigo put on an impressive performance in the rain on the queen stage of Tour de la Provence

e qui, era il 14 gennaio:

"It breaks our heart thinking about their fate and how they are doing. We think about them every hour of every day."



IPT owner Sylvan Adams explains the special significance of the team's ride at our Marbella training camp on Sunday.

La decisione è stata presa per ragione di sicurezza degli atleti e del personale del team, dopo il "suggerimento" della Uci e delle autorità europee di non esporre troppo il nome per non rischiare problemi.

"È stata presa la decisione di utilizzare il monogramma IPT, composto da una Stella di David stilizzata e dal 'PT' Premier Tech, sui veicoli della squadra e su altri elementi del marchio. Il monogramma della squadra è stato parte integrante dell'identità del marchio Israel - Premier Tech dal 2023, quando è stato adottato per la prima volta sul retro della maglia della squadra, e sui veicoli è stato esposto sin dalle prime gare dell'IPT in Europa nel febbraio di quest'anno", ha dichiarato il portavoce della squadra israeliana a road.cc.

La scritta Israel è rimasta nelle maglie che i corridori utilizzano in corsa perché "continuiamo a correre con orgoglio come Israel - Premier Tech con il nome del team e il marchio su maglie e pantaloncini da corsa come negli anni precedenti". Ma solo in gara, perché anche dalle divise di allenamento la scritta è stata tolta.

Una scelta presa per tutelare il personale che però porta a chiedersi perché un team ciclistico che in questi anni ha sempre portato avanti numerosi progetti umanitari, capaci di portare biciclette, cibo e assistenza in molti territori disagiati, che grazie anche alla federazione israeliana ha messo in bicicletta e dato un'alternativa di vita a migliaia di bambini e ragazzi con il progetto "Racing for change", debba decidere di "nascondersi" per evitare "problemi".

Anche perché il Team Israel venne realizzato soprattutto per contribuire a dare il via nel paese a una sorta di rivoluzione ciclabile, per cercare di sensibilizzare cittadini e istituzioni politiche sulle necessità di favorire la ciclabilità del paese. Il proprietario, Sylvan Adams, infatti, aveva in testa l'idea di trasformare Israele in un’Olanda mediorientale: “Avete mai pedalato qui? È una cosa straordinaria. Vi prometto una cosa: farò di tutto per renderla a misura di bici”, aveva detto. Aggiungendo: Per cambiare le cose serve un modello e un modello ha bisogno di una vetrina”.

In questi anni Adams ha mantenuto l'impegno. In diverse città israeliane l'utilizzo delle biciclette è aumentato, sono state finanziati diversi progetti infrastrutturali. E non solo in Israele. Perché biciclette e attrezzature sono andate anche ai paesi confinanti, in Africa e in Sud America secondo l'idea che non c'è miglior messaggio di pace che la bicicletta.