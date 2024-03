Viaggio nell'anno (e nei conti) d'oro del tennis italiano

Location, location, location. Nel linguaggio immobiliare è il primo comandamento, la posizione. Ciò che si vede da dentro, ciò che gli altri vedono da fuori. Ed è certamente un messaggio forte e chiaro quello che vuole lanciare la Federazione Italiana Tennis e Padel, che dall’Olimpico si sta trasferendo, per motivi di spazio e di lustro, in via della Camilluccia, quartiere della Vittoria, of course. Tra ville e villoni, ambasciate, conventi, suv e pini marittimi, è qui, nella vecchia sede di Deloitte, che sorgerà il nuovo quartier generale del tennis italiano. “Tra tutti i presidenti federali, io ho sempre avuto la stanza più piccola, e la peggiore”, dice il numero uno della Fitp Angelo Binaghi. “Quando abbiamo avuto la possibilità di prendere questo immobile, non ce la siamo fatta sfuggire. Allo stadio, ogni volta che ci sono le partite di Roma e Lazio, ci mandano via nel primo pomeriggio”. C’è anche un campo da tennis in cemento in quella che un tempo era conosciuta come Villa Pacis, sede della congregazione delle suore di nostro Signore.



