Scamarcio interpreta Fiorio in Race of Glory. Quando la Lancia superò l'Audi nei rally

Il film diretto da Stefano Mordini è la storia di come l’ingegno e la creatività italiana di Cesare Fiorio abbiano saputo battere la tecnologia tedesca. “C’è stata un’altra Italia-Germania 4-3”

Race for Glory non è soltanto il racconto di una grande impresa sportiva, dell’ultima vittoria nel mondiale rally di un’auto con due ruote motrici. È anche il racconto di come un successo sportivo ha cambiato il destino della Lancia.