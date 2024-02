La Coppa Italia di basket è diventata favola. Napoli vince la più incredibile delle finali

La Coppa Italia di basket si è trasformata in una favola. Ogni anno si inventa una Cenerentola diversa da premiare. Dopo Brescia che un anno fa sorprese Bologna, ecco Napoli, la più imprevista e imprevedibile delle vincenti anche se GeVi, il nome della squadra sta per Generazione Vincente. Ha meritatamente battuto l’Olimpia, costretta a inseguire per tutta la partita dopo esser arrivata fin lì viaggiando sul velluto contro Trento e Venezia, stracciate più che battute. Sulla carta non avrebbe dovuto esserci partita. Troppa differenza di denari e di talenti. Eppure la GeVi aveva già battuto Milano in campionato a inizio anno. Ma non voleva dire nulla, questa era una Milano che sembrava aver messo la faccia giusta per mordere. Invece era solo una maschera e la freschezza di Napoli gliel’ha fatta cadere sul più bello, sotto gli occhi di Giorgio Armani arrivato fin qui da Milano con la speranza di alzare un trofeo.

