Il tempismo di Mario Pasalic

Se in campo il croato ha avuto sempre l’abilità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, grazie alla sua straordinaria abilità di leggere l’azione, per anni non è riuscito a espanderla fuori dal terreno di gioco. Poi per fortuna arrivò l'Atalanta

A José Mourinho bastarono pochi allenamenti per dire che “bravo era bravo, ma gli servono chili, velocità ed esperienza”. E così Mario Pasalic, dopo essere arrivato a inizio luglio a Londra, sponda Chelsea, si ritrovò a fine luglio già altrove, in Spagna, a Elche, all’Elche Club de Fútbol.

Doveva essere un parcheggio temporaneo, finì che la maglia del Chelsea non la indossò mai. Perché a volte non conta quanto uno è bravo o quanto sa dare in campo, ma soltanto il tempismo. E se Mario Pasalic su un terreno di gioco dimostra anno dopo anno di avere un tempismo perfetto, addirittura invidiabile, sia quando difende che soprattutto quando attacca, non va allo stesso modo fuori dal campo. Ma in questo caso non lo si può incolpare di nulla.

Mario Pasalic in Spagna giocò bene, chiuse la stagione con 35 presenze e tre gol, soprattutto dando l’impressione che potesse diventare, col tempo, perfetto nel centrocampo dell’allenatore portoghese. Perché nella mediana di José Mourinho c’è sempre posto di giocatori capaci di recuperare molti palloni e poi muoversi in avanti per sfruttare gli inserimenti in profondità. E in questo Mario Pasalic ha sempre dimostrato di saperci fare.

Tra le intenzioni e la realtà però spesso si mette di mezzo il mercato. E nell’estate del 2015 il Chelsea acquistò Radamel Falcao dal Monaco e nel Principato, un altro portoghese, Leonardo Jardim, considerò che uno come il croato poteva fare al caso suo per le stesse ragioni che stavano convincendo Mou a tenerselo.

Non andò del tutto come doveva andare. Mario Pasalic si ambientò bene, giocò per diversi mesi alla grande, poi si infortunò e si dimenticarono di lui a tal punto che non venne nemmeno preso in considerazione l'iDEA di riscattarlo.

Al Chelsea intanto Mourinho non c’era più, Antonio Conte aveva altri piani e Mario Pasalic finì al Milan. E se c’era un posto dove non stare in quegli anni era proprio nella Milano rossonera a conduzione cinese.

Perché quello era un Milan che superava l’epoca berlusconiana colmo di giocatori di non eccelso livello e nostalgia da alta classifica. Una Milano che desiderava ritornare protagonista e che aveva bisogno di un giocatore capace di riaccendere l’entusiasmo. Non certo di un giocatore come lui. Perché Mario Pasalic non è un calciatore che abbaglia quando è in campo, non ha il dribbling raffinato né il colpo strabuzza occhi del campione. Eppure in giro, all’epoca come oggi, non sono tanti i giocatori solidi, disciplinati e capaci di sfruttare la profondità come Mario Pasalic.

Se in campo Mario Pasalic ha avuto sempre l’abilità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, grazie alla sua straordinaria abilità di leggere l’azione, per anni non è riuscito a espanderla fuori dal terreno di gioco.

E così ha vagato per l’Europa e vagando per l’Europa al Chelsea si erano dimenticati di lui. Tanto che quando si presentò al centro sportivo per il raduno prima della stagione 2018-2019 si narra che Maurizio Sarri, che aveva preso il posto di Antonio Conte, chiese: “E lui chi è?”.

Di lui, Mario Pasalic, invece si ricordava benissimo Giovanni Sartori, all’epoca responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta. E lo portò a Bergamo con un milione, per il prestito, e altri cinque per il riscatto eventuale. E quando Gian Piero Gasperini gli chiese cosa me ne faccio, Sartori rispose di non preoccuparsi che era il giocatore giusto per lui.

Lo divenne davvero.

Lo è stato per anni dal primo minuto, lo è ancora adesso che da titolare si è evoluto in subentrante, ossia in uomo capace di far svoltare la partita partendo dalla panchina.

All’Atalanta Mario Pasalic è riuscito a farsi ricordare a suon di palloni e spazi conquistati, sommando uno dopo l’altra verticalizzazioni su verticalizzazioni, seducendo e conquistando pezzi di prato ignorati dagli altri.

