Cosa c'è dietro i Carota Boys, sei amici che girano il mondo tifando Sinner

Tutta colpa di una carota. Quella che Jannik si mangiò in campo a Vienna cinque anni fa. In fin dei conti meglio una carota della solita banana, altrimenti il travestimento non sarebbe venuto così bene. I Carota Boys sono nati così, quasi per caso e oggi questi sei amici che girano il mondo tifando per Sinner travestiti da carote hanno trasformato il gioco in una fonte di guadagno. Piacciono agli sponsor, tanto che Lavazza gli ha ingaggiati come ambasciatori e ha cominciato a invitarli ai grandi tornei internazionali. Alessandro ed Enrico lavorano in un’azienda agricola legata all’allevamento, Gianluca è panettiere, Lorenzo è impiegato in una multinazionale, Francesco è tecnico in un’azienda che si occupa di gestione di cantieri mentre Alberto è operativo in una ditta che produce sacchetti di plastica. Sono tutti under 30 arrivano da Ravello (Cuneo) dove sono diventati amici da bambini. Non passano inosservati e ora che il loro idolo ha occupato le prime pagine di tutti i quotidiani italiani e le aperture dei TG nazionali, vedranno moltiplicarsi i loro impegni (un po’ come i followers arrivati a 117 mila su Instagram) tanto che stanno studiando anche una variabile femminile, le Carota Girls.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE