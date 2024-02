Jannik Mattarella. Al Quirinale il capo dello stato e l'altoatesino parlano la stessa lingua: umiltà e semplicità

E’ nata una grande coppia: Sergio & Sinner. O ancor meglio uno Jannik Mattarella. Il presidente della Repubblica e il campione degli Australian Open sono nati a 960 chilometri di distanza, nei due opposti geografici del paese. Ma ieri, nel Salone degli specchi del Quirinale, hanno esibito una consuetudine, un’affinità emotiva così rara che si respirava aria di parentela. E in effetti anche solo nella scelta delle parole sembrava che i due pescassero dallo stesso lessico famigliare. “Apprezzo la semplicità e la sobrietà che lei esprime, quindi bastano poche parole per farle i complimenti”, ha detto il capo dello stato, quasi comunicando con l’altoatesino attraverso cenni ed espressioni che solo loro, nella loro mite riservatezza, potevano tradurre. Al punto che il marziano Sinner, lasciando il Colle e chiudendo questa tre giorni di immersione nei palazzi romani, non s’è trattenuto dal commentare il discorso del capo dello stato spandendo miele: “Ha una semplicità e umiltà incredibili. Personalmente ha usato parole molto belle e semplici. E’ quello che mi piace”.

