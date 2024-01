“Grandissimo!”. Meloni accoglie a Chigi il marziano Sinner

Un abbraccio col tricolore in mano. Il replay del match point decisivo. Quattro chiacchiere e una risata. Jannik Sinner piomba come un marziano della Val Pusteria nella capitale. E si presenta a Palazzo Chigi, di fronte a Giorgia Meloni, con la precisione di un orologio a cucù tirolese. E’ la sua prima volta nella stanza dei bottoni. Completo scuro e t-shirt bianca, è accompagnato dal ministro dello sport Andrea Abodi e dal presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi, che sintetizzerà così: “E’ stato un bellissimo incontro. Un lungo confronto tra due persone con grande personalità e intelligenza seppur di generazioni differenti. Due forti personalità vincenti. Io facevo da arbitro”. Il campione degli Australian Open chiacchiera per mezzora con la presidente del Consiglio, che ha deciso di convocarlo per esprimergli tutto il suo riconoscimento. “Sei l’Italia che ci piace: capace di credere in se stessa e e di reagire davanti alle sfide difficili. Grazie per l’esempio che hai dato, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta”, dirà la premier. Nel mentre, fuori, in piazza Colonna, s’addensa la folla dei curiosi. Tra questi spunta anche l’ex senatore del Pd Stefano Esposito. Ma anche uno degli eroi della Roma dello scudetto, quello del 2001: Marco Delvecchio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE