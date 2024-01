Angelo Lorenzetti, l'uomo che allena pensieri e schiacciate

L’ultima vittoria italiana del 2023, nel volley, l’ha fatta succedere lui. Angelo Lorenzetti è l’allenatore che con la sua Perugia si è portato a casa il campionato del mondo per club battendo in finale i brasiliani del Minas. Fosse solo questo però, uno andrebbe più cauto. Invece Lorenzetti è anche il tecnico che ha vinto gli ultimi due trofei di club in ordine di tempo, la Supercoppa (sempre con Perugia) e lo scudetto (nella sua ultima apparizione sulla panchina di Trento) diventando anche l’unico allenatore campione d’Italia con tre squadre differenti (Modena, due volte. Piacenza e Trento). Si aggiusta gli occhiali blu elettrico e poi risponde: “Sarà che insieme ad Anastasi e Travica sono il tecnico di Superlega con più anni. E io, a differenza loro, non ho mai lavorato all’estero”. Sarà. Ma è più probabile che sia anche per una spiccata capacità di allenare i pensieri, oltre le schiacciate. “Il linguaggio non è mai neutrale e nessuno può pensare di essere più forte delle parole, sia quando le pronuncia che quando le riceve. Per questo bisogna far attenzione a dire che i miei ragazzi sono Campioni del mondo, quando hanno disputato un torneo con sei squadre…”. Uno lo pensa umile, invece è solo onesto, che è qualità decisamente migliore.

