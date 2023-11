Velasco ha già diviso il mondo del volley

Non si è ancora seduto sulla panchina della Nazionale femminile – il suo contratto partirà il primo gennaio – che Julio Velasco è tornato a dividere il mondo della pallavolo. Il nuovo commissario tecnico azzurro ha il delicatissimo compito di portare le ragazze a qualificarsi per i Giochi olimpici di Parigi 2024 e poi l’ambizioso obiettivo di tornare a casa con la prima medaglia della storia del volley femminile. Lui è motivatissimo, chiede all’ambiente di non creare eccessive aspettative e alle giocatrici disponibilità incondizionata. Ma la sua avventura è cominciata tra le polemiche. Altro che governo di unità nazionale per il bene del paese. Sotto accusa sono i tempi e i modi del suo insediamento sulla panchina azzurra. Facciamo un passo indietro. Julio Velasco il primo settembre lascia la Fipav, dove era stato per tre anni il direttore tecnico del settore giovanile maschile, per andare ad allenare un club femminile di A1: Busto Arsizio. A 71 anni il vate Julio, non avendo nessuna intenzione di andare in pensione – “mi spaventa solo quella” dirà il giorno del suo insediamento – sentiva che una nuova sfida lo stava solleticando: allenare le donne. Però, nonostante il caso Mazzanti non fosse ancora scoppiato, alla firma del contratto con Busto aveva fatto inserire una clausola di rescissione in caso di chiamata azzurra. Si sa mai. Sesto senso? Slancio di gratitudine? Nessuno può dirlo. Però quando il presidente federale Giuseppe Manfredi gli ha chiesto di tornare lui è tornato. Quindi poteva farlo.

