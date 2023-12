Stefano Domenicali avverte l'Italia: "C'è bisogno di investire sulla Formula 1"

La Formula 1 sta bene, ma non benissimo. Colpa di Verstappen che è troppo forte e ci racconta chi è il colpevole nelle prime pagine del giallo. Eppure il grande capo di Liberty Media, ovvero Stefano Domenicali, non è preoccupato. Se in Italia cala l’interesse (colpa anche della Ferrari, ovviamente) ci sarà sempre qualche altro paese del mondo in cui la Formula 1 tira più di prima. Prendete gli Stati Uniti, con i loro tre gran premi in casa. Laggiù l’effetto Netflix non è ancora finito e i social fanno il resto. Stefano Domenicali fa il suo discorso di fine anno alla Politica nel pallone, la trasmissione di Gr Parlamento condotta da Emilio Mancuso. “La stagione che si è appena conclusa è stata super positiva nel suo complesso – dice -. Siamo cresciuti come attenzione, abbiamo conquistato nuovi mercati, abbiamo sviluppato nuovi prodotti cercando di mantenere l’attenzione sulla pista anche se abbiamo avuto un dominio di Verstappen impressionante grazie alle sue grandissime qualità e a una macchina che gli ha permesso di sfruttarle tutte. Dal Covid in avanti siamo riusciti passo dopo passo a costruire una ricrescita che ci ha portati a essere una delle piattaforme sportive più seguite al mondo”. Un discorso confortato dai numeri. Ma quanto vale davvero la Formula 1?

