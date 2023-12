A casa di Varenne il mito del trotto italiano con tremila figli

In un video le bandiere italiane sventolano sulle tribune. La corsa sta finendo e i 10mila tifosi esultano mentre il vincitore taglia il traguardo. In sala una quarantina di presenti applaude emozionata. Eppure il filmato è del 2002 e tutti conoscono già l’esito di quella gara, i più grandi per ricordo, i più piccoli per intuizione: suppongono di non essere stati portati lì per nobilitare la virtù della sconfitta. Dopotutto Varenne di corse ne ha perse poche, solo 11 su 73 disputate. Tra le 62 vittorie, la seconda consecutiva al Prix d'Amérique è una di quelle che restituisce meglio la grandezza del trottatore più ricco di sempre, con il record di oltre 6 milioni di euro guadagnati in premi. Per il prestigio della corsa francese, per il netto vantaggio sugli avversari, per quelle bandiere all’ippodromo di Vincennes, a dimostrazione di come un cavallo fosse diventato un vanto italiano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE