Le vittorie Ducati spiegate da una formula magica

L’altra Rossa dei motori ci sta facendo l’abitudine. Vincere non era più abbastanza e allora ha cominciato a stravincere. In casa Ducati ragionano così: non si accontentano mai. Hanno vinto e rivinto in MotoGp e in Superbike, una doppia-doppia che non si era mai verificata nel mondo delle due ruote. Ma siccome vincere in pista non basta, ecco che la casa di Borgo Panigale ha deciso di darsi anche al cross. Le strade di Ducati sono davvero infinite. “Lo avevamo detto l’anno scorso che ci sarebbe piaciuto aprire un ciclo, la Ferrari lo aveva fatto di cinque anni con Michael Schumacher, se riusciremo a essere bravi come lo sono stati loro ne abbiamo ancora tre davanti…”, dice Claudio Domenicali che ha festeggiato con il doppio Mondiale i suoi primi dieci anni da amministratore delegato del gioiello del made in Italy di proprietà di Audi. Vincere non annoia: “Chi fa le corse lo fa per puntare sempre al risultato massimo, poi è difficile riuscirci, ma l’obiettivo è sempre quello. Lo vediamo anche in Formula 1 dove le Mercedes sembravano imbattibili, poi la Red Bull ha indovinato una macchina e adesso sembrano imbattibili loro”.

