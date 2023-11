Il segreto di Sinner è nascosto dietro a un sorriso 

È stato il primo a presentarsi a Torino. Due giorni in anticipo rispetto a tutti gli altri, sei giorni prima dell’inizio del torneo. Lunedì 6 novembre alle 17, Jannik Sinner era già in campo al training center dello Sporting per preparare le Nitto Atp Finals. La sua seconda volta da top 8, la prima da qualificato. Nel 2021, l’allora ventenne, aveva giocato al PalAlpitour da riserva di Matteo Berrettini. Due anni dopo, Sinner arriva al penultimo appuntamento della stagione (l’ultimo saranno le Finals di Coppa Davis in programma dal 22 al 27 novembre a Malaga) più titolare che mai. Campione in mezzo ai campioni, come si legge nei cartelloni con la sua faccia stampata sopra sparsi ovunque per la città.

