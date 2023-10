Ma quanto è bello (e difficile) il mondo di Sinner

Il mondo di Jannik Sinner non è mai stato così bello, ma neppure così scomodo. Dopo Adriano Panatta nessun tennista azzurro si era mai seduto tanto in alto nella classifica Atp (Pietrangeli era stato numero 3 prima dell’avvento del computer), ma a Jannik non basta per stare tranquillamente sul piedistallo dove è salito battendo in meno di 24 ore Alcaraz e Medvedev e conquistando il Torneo di Pechino. Lui è come la pesca dell’Esselunga. Una geniale idea di marketing che viene presa di mira da tutti. Proprio come questo 22enne lungo lungo con i muscoli fragili e i sogni infiniti. Lo accusano di tradimento. Plurimo. Quando ha lasciato Riccardo Piatti per il nuovo allenatore e quando ha rinunciato alla maglia azzurra all’Olimpiade di Tokyo e in Coppa Davis.

