C'è spazio per il grande nuoto a Milano?

A un mese dagli Europei in vasca corta, che si svolgeranno dal 5 al 10 dicembre a Otopeni, in Romania, il nuoto torna a Milano. Oggi e domani, nella piscina Aquamore Bocconi Sport Center, è in programma la Swimmicup Sprint Edition nella vasca da 25 metri. Tra gli atleti della Nazionale italiana saranno al via Matteo Rivolta, uno specialista della vasca corta, medaglia d’oro mondiale nei 100 farfalla nel 2021, e Anna Pirovano, fresca vincitrice dei 200 misti al Trofeo Nazionale Città di Firenze dello scorso fine settimana. “La Swimmicup nasce per riportare il grande nuoto in città dopo l’esperienza del Trofeo Città di Milano. Non a caso, molti di noi vengono da quell’esperienza”, dicono dal comitato organizzatore. “Stiamo cercando di inserire ogni anno nuovi format. Oltre alla Sprint Edition nei prossimi mesi ci saranno la Night Edition, che si disputerà in primavera in vasca lunga, la X-Master Edition per i nuotatori master, la Hero Edition per i più piccoli e un format a squadre, la novità di questa stagione”.

