Quanti discorsi da bar sulla salute del calcio italiano

Il nostro calcio oggi è un concentrato di denaro sprecato, di regole sbagliate, di dirigenti inadeguati, di strutture ormai fatiscenti. Ma per invertire la rotta non è mai troppo tardi, basta lasciarsi andare

Vi sono partite che lasciano inequivocabili indizi. Quella della nostra Nazionale contro l’Inghilterra, per esempio, dove abbiamo mostrato una inferiorità piuttosto netta. Inutile, a distanza di giorni, riferire la cronaca dei fatti. Perché al di là degli episodi, alcuni favorevoli agli Azzurri, si percepiva, nell’aria, quel non so che di squadra piccola posta davanti all’impossibile. Sensazione che ci è rimasta appiccicata addosso, come un pensiero notturno, tanto fastidioso da tenerci svegli