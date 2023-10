Guardiola contro De Zerbi manderà in estasi i giochisti

Non iniziate subito con la consolazione nostalgica del “noi abbiamo vinto la partita che contava di più”, perché è una frase che fa come la Juventus di Allegri, non attacca. Mi ha fatto sincera tenerezza, l’Italia a Wembley. Un po’ come quelli di San Marino che si ubriacano da giorni festeggiando il gol inutile segnato alla Danimarca, vi siete illusi davvero di poterci battere a Wembley, martedì sera. Avete davvero creduto per un paio di giorni che Bonaventura fosse il Bellingham italiano, cuccioli, perché ha fatto gol contro Malta. Chiaramente mi auguro che riusciate a qualificarvi all’Europeo, anche solo per evitare di leggere gli esperti di geopolitica toccacciarsi per la partecipazione dell’Ucraina al torneo che nel 2021 avrebbe meritato l’Inghilterra.

