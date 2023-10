Anche la Lega Pro ha il suo Mourinho: Eziolino Capuano

Da un anno Taranto ha il suo eroe. Anzi, il vate, come lo chiamano migliaia di fan che da tutta Italia continuano a seguire il Mourinho della Lega Pro: Eziolino Capuano. Chiamato dal presidente Massimo Giove a guidare la squadra in Serie C. Eziolino in un anno è riuscito a riportare allo stadio i tifosi delusi dalle ultime stagioni: da 300 l’anno scorso, il 3 settembre alla prima partita del campionato erano 12 mila per Taranto-Foggia. “Questo è il mio popolo, questa è la mia vittoria” ha detto Eziolino. A quella partita, per la prima volta, c’era in tribuna che il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che non segue il calcio. Con la maglia dello scorso anno, con lo sponsor della Birra Raffo, che ora ha lasciato i grandi oneri finanziari a Giove. Acciaierie d’Italia voleva sponsorizzarlo, ma l’amministrazione si è messa di traverso. Il Taranto vince 2 a zero. Ma all’uscita un fumogeno lanciato dai tifosi foggiani finisce sul materiale infiammabile accatastato sotto la curva sud. Le immagini dello Iacovone in fiamme hanno fatto il giro del mondo, ma per fortuna tutti erano già usciti e nessuno si è fatto male. Tre tifosi del Foggia prendono il Daspo, e la società due mila euro di multa. Ma il più penalizzato è il Taranto: lo stadio resta inagibile, la Procura apre un’inchiesta, la Prefettura ordina al Comune i lavori di messa in sicurezza.

