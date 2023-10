L'eterno Giorno della marmotta del rugby italiano

La Nazionale che perde sempre è l’effetto, non la causa, della crisi. Il budget c’è, le idee no.

Il 20 agosto gli All Blacks si sono seduti sulla panchina di Ted Lasso, quella delle birre e delle chiacchiere notturne tra l’allenatore più squinternato e amato della storia delle serie tv e il suo assistente Coach Beard. Una squadra forte, un marchio popolarissimo e dominante del rugby mondiale ha scelto di presentarsi in chiave ironica, di iniziare il suo viaggio verso la Coppa del mondo 2023 con un messaggio molto chiaro, quello dell’empatia, della prossimità. Dopo qualche giorno, Taika Waititi si è unito al gruppo e ha realizzato dei contenuti speciali per il web, sempre nella stessa chiave narrativa. Waititi è un regista e comico neozelandese che ha vinto un Oscar per la miglior sceneggiatura non originale con Jojo Rabbit, che ha anche diretto.